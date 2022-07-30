Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnsan hayır için nasıl dua ediyorsa, şer için de öylece dua eder. Çünkü insan pek acelecidir.

İsrâ Suresi: 11

HADİS:

Cennetlik amel, doğruluktur. Kul doğru söyleyince iyilik etmiş olur. İyilik edince, gerçekten iman etmiş olur. İman edince de Cennete girer.

Camiü’s-Sağir, No: 2721