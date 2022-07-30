"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Günün Ayet ve Hadisi

18 Aralık 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnsan hayır için nasıl dua ediyorsa, şer için de öylece dua eder. Çünkü insan pek acelecidir.

İsrâ Suresi: 11

HADİS:

Cennetlik amel, doğruluktur. Kul doğru söyleyince iyilik etmiş olur. İyilik edince, gerçekten iman etmiş olur. İman edince de Cennete girer.

Camiü’s-Sağir, No: 2721

