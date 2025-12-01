"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'

01 Aralık 2025, Pazartesi 10:07
İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun "tarihindeki en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Brik, İsrail gazetesi Maariv'de yayımlanan makalesinde, son aylarda binlerce subay ve astsubayın askerlik hizmetinden kaçtığını söyledi.

Bazılarının çeşitli bahanelerle görevden kaçındığını, kimilerinin ise görev sürelerini yenilemeyi reddettiğini ifade eden Brik, çok sayıda subayın derhal terhis talep ettiğini, genç askerlerin ise daimi hizmet sözleşmelerini imzalamayı kabul etmediğini kaydetti.

Brik, bunun da orduda "önemli bir profesyonel personel açığına" yol açtığını vurguladı.

İnsan kaynağındaki keskin düşüşün, askeri teçhizatın bakımını ve muharebe sistemlerinin işleyişini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Brik, bu durumun devam etmesinin "kısa süre içinde ordunun tamamen etkisiz hale gelmesine" neden olabileceği aktardı.

Son yıllarda göreve gelen genelkurmay başkanlarını "uygunsuz kararlar" almakla suçlayan Brik, bunlar arasında, "kapsamlı personel kesintileri ve askerlik süresinin erkeklerde 3 yıla, kadınlarda 2 yıla düşürülmesi" gibi uygulamaların yer aldığını ve bunun hızla kapatılması imkansız büyük boşluklar oluşturduğunu belirtti.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, bu politikaların, son derece profesyonel ve deneyimli kadroları ordudan ayrılmaya ittiğini, hassas pozisyonlarda ise mevcut savaş koşullarının zorluklarıyla başa çıkamayacak personelin kaldığını vurguladı.

Ordunun insan gücü biriminin yıllardır profesyonellik ve hesap verebilirlikten yoksun şekilde faaliyet gösterdiğini ve insan kaynağı planlamasına ilişkin temel sorunların göz ardı edildiğini savunan Brik, ordunun güncelliğini yitirmiş teknolojik sistemler ve parçalı veri tabanları nedeniyle "bilgi körlüğü" yaşadığını ifade etti.

Brik, insan gücü krizinin İsrail ordusunun operasyonlarını "tamamen felç edebileceği" uyarısını yineledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 2 yıl süren saldırılarında, resmi verilere göre 923 İsrailli asker öldü, 6 bin 399 asker yaralandı. İsrail medyasına göre ise yaklaşık 20 bin asker travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

İsrail’de sıkı askeri sansür uygulamaları ve ordunun, moral kaygısıyla daha yüksek ölü sayısını gizlemekle suçlandığı belirtiliyor.

İsrail, ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne 2 yıl süren bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli şehit oldu, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin kişi yaralandı.

Saldırı, geniş çaplı bir yıkıma yol açarken, Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 406
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'

    'Ukrayna'da barış için hâlâ yapılacak çok iş var'

    Güney Afrika, Trump'ı yalanladı

    İsrail, Gazze'ye topçu ve helikopter ateşiyle saldırdı

    Tel Aviv'de Netanyahu'nun yolsuzlukları protesto edildi: Affetmeyin!

    Venezuela, ABD'yi ICAO’ya şikayet etti

    Üsküdar'da ahşap köşkte yangın çıktı

    Kolombiya'dan, ABD'ye Venezuela tepkisi: "Tamamen yasa dışı"

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi

    Kopenhag Kriterleri ön şart

    Reenkarnasyon mu dediniz?

    Müşterilerden talep edilen zorunlu servis, masa ücreti gibi ücretler yasaklanıyor

    'Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız'

    Endonezya'daki sel ve toprak kaymalarında 442 kişi öldü

    Rusya: Karadeniz’de uluslararası sulardaki gemilere yönelik terör saldırısını sert şekilde kınıyoruz

    ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit - Venezuela’dan ABD’ye tepki

    Asgarî ücret tatmin edecek mi?

    İş dünyasından iktidara çağrı: Asgarî ücret bölgesel olarak belirlensin

    Uyuşturucu bağımlılığında kırmızı alarm

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur’a hizmet yolunda bir ömür: Mustafa Sungur
    Genel

    Kopenhag Kriterleri ön şart
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi
    Genel

    'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'
    Genel

    Üsküdar'da ahşap köşkte yangın çıktı
    Genel

    Güney Afrika, Trump'ı yalanladı
    Genel

    Tel Aviv'de Netanyahu'nun yolsuzlukları protesto edildi: Affetmeyin!
    Genel

    Venezuela, ABD'yi ICAO’ya şikayet etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.