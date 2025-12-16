AB: Gazze’ye yardımlar sel gibi akmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Ateşkese rağmen hâlâ her gün Filistinlilerin öldürüldüğünün altını çizen Lahbib, 2 hafta önce Mısır’a gittiğini, Gazze’ye geçişine izin verilmediğini anımsattı. Lahbib, Refah Sınır Kapısı’nda yüzlerce yardım kamyonunun bekletildiğine dikkati çekerek, yardım çalışanlarının çok fazla idarî engelle karşılaştığını vurguladı. Gazze’de özellikle kış aylarında ihtiyaçların çok büyük olduğunu belirten Lahbib, “Gazze’ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı” ifadesini kullandı.

İnsanî yardım sözü tutulmalı

İtalya Dışişleri Bakanlığının düzenlediği “18. İtalya Büyükelçiler Konferansı”na katılmak üzere Roma’ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, konferanstan önce ev sahibi mevkidaşı Antonio Tajani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar, görüşmenin sonunda, Gazze’deki insanî yardım taahhüdünün yeniden canlandırılması amacıyla ortak bildiri yayınladı. Bildiride, kış mevsimi yaklaşırken insanî yardımların erişiminin güvence altına alınmasının aciliyeti vurgulanmakta ve Roma ile Berlin’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul edilen ve insanî yardımın engelsiz şekilde yeniden başlamasını öngören (ABD) Başkan Donald Trump’ın barış planına verdiği destek teyit edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.