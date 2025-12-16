Bursa’da 8 şirket bir günde iflas etti

Türkiye genelinde artan malî baskılar, üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Bursa’da da etkisini gösterdi.

Şehirde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 8 firma için aynı gün iflas kararı çıktı. Mahkemeler, konkordato taleplerini reddederek firmaların borca batık olduğuna hükmetti. İflas tasfiyelerinin basit tasfiye usulüyle yürütüleceği bildirildi. Kararlar, ekonomik daralmanın sanayi ve ticaret üzerindeki baskısının giderek arttığını bir kez daha ortaya koydu. Şirketler şunlar: Yuvam İplik Sanayi, Çapan Katman ve Çapan Metal, Tomomar Sağlık Hizmetleri, Alseko Makina ve Alseko Metal, Atabey Mekanik, Eren İklimlendirme ile Remzi Eryılmaz. Sözcü’nün haberine göre, kararlar, ekonomik daralmanın sanayi ve ticaret üzerindeki baskısının giderek arttığını bir kez daha ortaya koydu. Haber Merkezi

