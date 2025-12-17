Avustralya Başmüftüsü de ülkenin kahramanı olan Ahmed'i ziyaret etti

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, "Bir Avustralyalı, bir Suriyeli ve bir Müslüman olarak başkalarını korumak için kendi canından fedakarlık eden 43 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed tek başına saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi." dedi.

Avustralya, Ahmed El Ahmed'i konuşuyor - Medya, Ahmed'i "kahraman" ilan etti

Avustralya Başmüftüsü İbrahim Ebu Muhammed, Sidney'de 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıda saldırganlardan birinin silahını alarak yaralayan Suriye kökenli Ahmed el-Ahmed'i ziyaret etti.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi'nden (ANIC) yapılan açıklamada, Ahmed el-Ahmed "ulusal bir kahraman" olarak nitelendi.

Açıklamada, "Avustralya Başmüftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhamed, Avustralya'daki çeşitli toplulukların liderleriyle birlikte bu büyük ulusal kahramanı ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada, "Bir Avustralyalı, bir Suriyeli ve bir Müslüman olarak başkalarını korumak için kendi canından fedakarlık eden 43 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed tek başına saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Ahmed el-Ahmed'in "tehlikeden kaçmak yerine, tehlikenin üzerine atıldığı ve başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attığı" kaydedildi.

Açıklamada, hem el-Ahmed'in hem de saldırıda yaralananların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.