ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

13 Ağustos 2025, Çarşamba 16:07
İsrail ordusu, işgale hazırlandığı Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne dün itibarıyla saldırı başlattı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi'nin aldığı Gazze kentinin işgali kararına ilişkin saldırı planının "ana çerçevesini" onayladığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in bu sabah ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Zamir'in Gazze kentini işgal planının ana çerçevesini onayladığı bildirilirken, söz konusu toplantıda İsrail ordusunun bugüne kadar düzenlediği saldırıların yanı sıra dün Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıların da ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde sonraki aşamalar için planın ana çerçevesi, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda sunuldu ve onaylandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Gazze Şeridi'nde bir işgal planına karşı çıktığı, Güvenlik Kabinesi'nde 7 Ağustos'ta yapılan toplantıda bazı bakanlarla sert tartışma yaşadığı basına yansımıştı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

AA

