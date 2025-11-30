Gazze’nin sabrına ödül

Muslım News Nıgerıa, İsrail’in yıllardır süren kuşatma ve saldırılarına karşı gösterilen direniş sebebiyle Gazze halkını “Küresel Müslüman Kişilik Ödülü”ne lâyık gördü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesi, İsrail’in yıllardır süren saldırı ve ablukası karşısında gösterdiği direniş ve fedakârlığı onurlandırmak amacıyla Gazze halkının “Küresel Müslüman Kişilik Ödülü”ne lâyık görüldüğünü açıkladı.

68 binden fazla şehide saygı göstergesidir

Konuya ilişkin açıklama yapan Muslim News Nigeria gazetesi editörü Raşid Ebubekir, ödülün sadece sembolik bir takdir olmadığını belirtti.

Gazze’nin sesini ve direncini dünyaya duyurma sorumluluğunu taşıdıklarını anlatan Ebubekir, “Bu ödül hem hayatta kalanlara, hem de İsrail’in uzun süren saldırıları sırasında hayatını kaybeden 68 binden fazla şehide saygı göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Gazze halkının açlık, bombardıman ve yerinden edilme gibi zorlu şartlara rağmen yaşam, onur ve toprak hakkından vazgeçmediği aktaran Ebubekir, Gazze halkının her şeye rağmen toplumsal dayanışma ve direniş ruhunu sürdürdüğü söyledi.

“Hür bir vatana kavuşun” duası

Gençlerden yaşlılara, sağlık çalışanlarından gönüllülere, öğretmenlerden gazetecilere kadar herkesin büyük riskler alarak birbirine yardım ettiğini dile getiren Ebubekir, tüm zorlu şartlara rağmen halkın Gazze’de yaşanan zulmü belgelediğini kaydetti.

Ebubekir, şehitleri rahmetle andıklarını ve geride kalanlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Gücünüz zayi olmasın. Hikayeleriniz duyulsun. Nehirden denize kadar hür bir vatana kavuşun. Topluluklarınız, küresel Müslüman ümmetinin ve vicdan sahibi insanların desteğiyle onurla yeniden inşa edilsin” değerlendirmesinde bulundu.