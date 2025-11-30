Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, onlara kendi içlerinden peygamber de gelmişti. Onlar ise peygamberlerini yalanladılar. Ve zulmeder oldukları halde azap onları yakalayıverdi. Nahl Suresi: 113 HADİS: Oruç tutmaya bakın. Çünkü o şehveti dizginler, taşkınlığı önler. Camiü’s-Sağir, No: 2693

