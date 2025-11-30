"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

30 Kasım 2025, Pazar
AYET:

And olsun ki, onlara kendi içlerinden peygamber de gelmişti. Onlar ise peygamberlerini yalanladılar. Ve zulmeder oldukları halde azap onları yakalayıverdi.

Nahl Suresi: 113

HADİS:

Oruç tutmaya bakın. Çünkü o şehveti dizginler, taşkınlığı önler.

Camiü’s-Sağir, No: 2693

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı

    Manisa'da 15 Kasım'daki kazada yaralanan polis Hatice Ünal, hastanede şehit oldu

    İsrail, AB Komisyonu üyesi Lahbib'e Gazze'ye geçiş izni vermedi

    ABD, tüm iltica talebi kararlarını durdurdu

    Hong Kong'da 3 gün yas ilan edildi - Büyük afette 200 kişinin durumu belirsiz

    Acil yazılım güncellemesi uyarısının ardından binlerce Airbus uçağı için harekete geçtiler

    Bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

    İsrail ateşkese rağmen kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenledi

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

    İzmir'de planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek

    Yurdun büyük bir bölümü hafta sonu yağışlı olacak

    Rusya, WhatsApp’ı kademeli olarak engellemeye başladı

    'Patlama ve yangın ihbarı alınan gemideki 25 personel kurtarıldı'

    Gazetecilik suç değildir!

    Hamas’tan Arap ülkelerine çağrı

    32 bin Filistinli hâlâ evlerine dönebilmiş değil

    Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

    İsrail'in soykırımı sona ermedi

