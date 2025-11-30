Sürecin uzaması iktidarın işine geliyor

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesinde iktidarın süreci uzatarak ortaya çıkan siyasî imkânlardan yararlandığını savunarak, “İktidar çözüm sürecinde biraz kararsız, biraz tedirgin, biraz da olup biteceklerin üreteceği siyasî sonuçlara dair endişeli… Bu da zamanı uzatıyor. Çözüm sürecinin uzaması çözüme fayda sağlamasa da pratikte iktidara bazı imkânlar sağlıyor” dedi.

Karaalioğlu, ekonomik tabloya dikkat çekerek, “Muhalefetin ve toplumun dikkati süreçteyken iktidar ağır hayat pahalılığı, yüksek faiz yükü, işsizlik ve yolsuzluk gibi problemlere eğilebiliyor mu?” sorusunu yöneltti; “Son infaz yasasının noktasına virgülüne kadar ince eleyip sık dokurken ortadaki fili görmemek başka neyle açıklanabilir?” ifadeleriyle iktidarın demokrasi ve hukuk alanındaki çekincelerine işaret etti. Haber Merkezi

