"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Sürecin uzaması iktidarın işine geliyor

30 Kasım 2025, Pazar
Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesinde iktidarın süreci uzatarak ortaya çıkan siyasî imkânlardan yararlandığını savunarak, “İktidar çözüm sürecinde biraz kararsız, biraz tedirgin, biraz da olup biteceklerin üreteceği siyasî sonuçlara dair endişeli… Bu da zamanı uzatıyor. Çözüm sürecinin uzaması çözüme fayda sağlamasa da pratikte iktidara bazı imkânlar sağlıyor” dedi.

Karaalioğlu, ekonomik tabloya dikkat çekerek, “Muhalefetin ve toplumun dikkati süreçteyken iktidar ağır hayat pahalılığı, yüksek faiz yükü, işsizlik ve yolsuzluk gibi problemlere eğilebiliyor mu?” sorusunu yöneltti; “Son infaz yasasının noktasına virgülüne kadar ince eleyip sık dokurken ortadaki fili görmemek başka neyle açıklanabilir?” ifadeleriyle iktidarın demokrasi ve hukuk alanındaki çekincelerine işaret etti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak

    Gazze’nin sabrına ödül

    İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı

    Sürecin uzaması iktidarın işine geliyor

    Tutuklu yargılamalarda büyük artış

    Vatandaşın çarkı borçla dönüyor

    Manisa'da 15 Kasım'daki kazada yaralanan polis Hatice Ünal, hastanede şehit oldu

    İsrail, AB Komisyonu üyesi Lahbib'e Gazze'ye geçiş izni vermedi

    ABD, tüm iltica talebi kararlarını durdurdu

    Hong Kong'da 3 gün yas ilan edildi - Büyük afette 200 kişinin durumu belirsiz

    Acil yazılım güncellemesi uyarısının ardından binlerce Airbus uçağı için harekete geçtiler

    Bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

    İsrail ateşkese rağmen kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenledi

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

    İzmir'de planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek

    Yurdun büyük bir bölümü hafta sonu yağışlı olacak

    Rusya, WhatsApp’ı kademeli olarak engellemeye başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır
    Genel

    İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk
    Genel

    Sürecin uzaması iktidarın işine geliyor
    Genel

    Gazze’nin sabrına ödül
    Genel

    Tutuklu yargılamalarda büyük artış
    Genel

    Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ahlâk ve Adalet paneli bugün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.