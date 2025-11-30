Ahlâk ve Adalet paneli bugün

Asya Kültür ve Medeniyet Derneği ile Yeni Asya Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Ahlâk ve Adalet” konulu panel bugün İstanbul, Eyüp Sultan’da gerçekleştirilecek.

“Huzurlu toplumun temeli ahlâk ve adalet” konulu panele; gazeteci yazar Taha Akyol, hukukçu siyasetçi Mustafa Yeneroğlu ve hukukçu Prof. Dr. Ahmet Battal konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü Tarık Söylemezoğlu yapacak. Bugün saat 14.00’de Eyüp Sultan Kültür ve Nikâh Merkezinde başlayacak panelde, dün yapılan masa çalışmalarının sonuç bildirileri de okunacak. Panel öncesi 50’yi aşkın araştırmacı; Aile, Toplum, Hukuk, Medya ve Gençlik masası çerçevesinde hazırladıkları tebliğleri müzakere etti. Misafirler için düzenlenen kermesin de yer alacağı panel, canlı olarak da yayınlanacak. İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

