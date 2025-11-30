Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اللّٰهى بيلمك، بتون كائناته إحاطه ايدن ربوبيتنه و ذرّه‌لردن ييلديزلره قدر جزئى و كلّى هر شى اونڭ قبضهِٔ تصرّفنده و قدرت و إراده‌سيله اولديغنه قطعى ايمان ايتمك... Nurdan Katreler Allah’ı bilmek, bütün kâinatı ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz’î ve küllî her şey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î iman etmek... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 237

