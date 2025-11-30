"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk

30 Kasım 2025, Pazar 01:27
DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: ÖNCELİK SIRALAMALARI DEĞİŞTİ, KAYNAKLARIMIZ YAĞMALANDI. "KRAVATLI SOYGUN"A DUR DEMEK İÇİN İŞLEYEN BİR DEMOKRASİ VE İŞLEYEN BİR HUKUK DÜZENİNİ KURMALIYIZ.

KAYNAKLARIMIZ YAĞMALANIYOR - İKİLİ HUKUK DÜZENİNE GEÇİLDİ

Uysal, Türkiye’nin çıkış yolunun işleyen bir demokrasi ve işleyen bir hukuk düzeninden geçtiğini vurguladı.

Uysal, Eskişehir’de gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM’deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya yaptığı ziyarete tepki gösterdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Cumhur İttifakı’nı İmralı ile ittifaka mecbur bıraktığını söyledi.

Sistem iktidarı İmralı ile ittifaka mecbur bıraktı

Uysal, “keyfi düzenin ortaya çıkardığı olumsuzlukların bedelini 86 milyonun ödediğini” belirterek, “Bugün bu bedellere hayat pahalılığı, enflasyon, çift haneli işsizlik, çift haneli faiz oranları, konkordatolar, iflaslar eklendi. Bunlara bir de İmralı sürecinin eklendiği kanaati içerisindeyiz. 2023 seçimleri öncesi Altılı Masa’nın altında HDP’yi, PKK’yı arayanların bugün hiçbir utanma duygusu içermeden, siyasî saiklerle, kısa vadeli şahsi önceliklerle iş birliği yolunda bir süreci işletmekten de imtina etmediklerini görüyoruz. Maalesef Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ortaya çıkardığı yüzde 50+1 dengesi bugün iktidarı, Cumhur İttifakı’nı, Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi Öcalan üzerinden, terörist başı Öcalan üzerinden ittifak kurmaya mecburiyetinde bırakmıştır. Bu da bir nevi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bir başka olumsuz sonucudur” diye konuştu.

Demokratik rekabet sahası yok ediliyor

Demokrasi ve hukuk sisteminin işler hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Uysal, “Küresel rekabette insanımızı donanımlı hâle getirecek eğitim sisteminden başlayarak, Türkiye’de işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini kurmamız gerekirken, maalesef âdeta ikili bir hukuk düzenine geçirilerek, iktidara karşı, iktidarı değiştirecek imkan, kapasite ortaya koyan siyasetçi, aktör, siyasî partilerden başlayarak bugün operasyonlara da muhatap oluyoruz. Kademe kademe demokratik rekabet sahasının yok edilmeye çalışılmasını Türkiye için bir büyük tehlike olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye kravatlı soyguna maruz kalıyor

Uysal, “Türkiye’de tarihinde olmadığı kadar yolsuzluklar sistematik hale getirilmiştir. Sadece bir veriyi sizlerle paylaşsam, bütçenin 2024 yılında yüzde 62’si Kamu İhale Kanunu dışında keyfi olarak sarf edilmiştir. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, öncelik sıralamalarının yanlış teşhis edilmesi dolayısıyla Türkiye kaynaklarını heba etmektedir. 23 yıldır öncelik sıralamalarının yanlış belirlenmesi dolayısıyla ve kötü niyetle, âdeta bir kravatlı soyguna muhatap kılınarak Türkiye’nin kaynakları yağmalanmıştır. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte bir arınmayla beraber Türkiye’de ifade ettiğim gibi işleyen bir demokrasiyi kurmanın, işleyen bir hukuk düzenini kurmanın Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin en önemli teminatı olduğu kanaati içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

Eskişehir - Anka

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak

    Gazze’nin sabrına ödül

    İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı

    Sürecin uzaması iktidarın işine geliyor

    Tutuklu yargılamalarda büyük artış

    Vatandaşın çarkı borçla dönüyor

    Manisa'da 15 Kasım'daki kazada yaralanan polis Hatice Ünal, hastanede şehit oldu

    İsrail, AB Komisyonu üyesi Lahbib'e Gazze'ye geçiş izni vermedi

    ABD, tüm iltica talebi kararlarını durdurdu

    Hong Kong'da 3 gün yas ilan edildi - Büyük afette 200 kişinin durumu belirsiz

    Acil yazılım güncellemesi uyarısının ardından binlerce Airbus uçağı için harekete geçtiler

    Bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

    İsrail ateşkese rağmen kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenledi

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

    İzmir'de planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek

    Yurdun büyük bir bölümü hafta sonu yağışlı olacak

    Rusya, WhatsApp’ı kademeli olarak engellemeye başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır
    Genel

    İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk
    Genel

    Sürecin uzaması iktidarın işine geliyor
    Genel

    Gazze’nin sabrına ödül
    Genel

    Tutuklu yargılamalarda büyük artış
    Genel

    Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ahlâk ve Adalet paneli bugün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.