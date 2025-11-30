İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: ÖNCELİK SIRALAMALARI DEĞİŞTİ, KAYNAKLARIMIZ YAĞMALANDI. "KRAVATLI SOYGUN"A DUR DEMEK İÇİN İŞLEYEN BİR DEMOKRASİ VE İŞLEYEN BİR HUKUK DÜZENİNİ KURMALIYIZ.

KAYNAKLARIMIZ YAĞMALANIYOR - İKİLİ HUKUK DÜZENİNE GEÇİLDİ

Uysal, Türkiye’nin çıkış yolunun işleyen bir demokrasi ve işleyen bir hukuk düzeninden geçtiğini vurguladı.

Uysal, Eskişehir’de gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM’deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya yaptığı ziyarete tepki gösterdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Cumhur İttifakı’nı İmralı ile ittifaka mecbur bıraktığını söyledi.

Sistem iktidarı İmralı ile ittifaka mecbur bıraktı

Uysal, “keyfi düzenin ortaya çıkardığı olumsuzlukların bedelini 86 milyonun ödediğini” belirterek, “Bugün bu bedellere hayat pahalılığı, enflasyon, çift haneli işsizlik, çift haneli faiz oranları, konkordatolar, iflaslar eklendi. Bunlara bir de İmralı sürecinin eklendiği kanaati içerisindeyiz. 2023 seçimleri öncesi Altılı Masa’nın altında HDP’yi, PKK’yı arayanların bugün hiçbir utanma duygusu içermeden, siyasî saiklerle, kısa vadeli şahsi önceliklerle iş birliği yolunda bir süreci işletmekten de imtina etmediklerini görüyoruz. Maalesef Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ortaya çıkardığı yüzde 50+1 dengesi bugün iktidarı, Cumhur İttifakı’nı, Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi Öcalan üzerinden, terörist başı Öcalan üzerinden ittifak kurmaya mecburiyetinde bırakmıştır. Bu da bir nevi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bir başka olumsuz sonucudur” diye konuştu.

Demokratik rekabet sahası yok ediliyor

Demokrasi ve hukuk sisteminin işler hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Uysal, “Küresel rekabette insanımızı donanımlı hâle getirecek eğitim sisteminden başlayarak, Türkiye’de işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini kurmamız gerekirken, maalesef âdeta ikili bir hukuk düzenine geçirilerek, iktidara karşı, iktidarı değiştirecek imkan, kapasite ortaya koyan siyasetçi, aktör, siyasî partilerden başlayarak bugün operasyonlara da muhatap oluyoruz. Kademe kademe demokratik rekabet sahasının yok edilmeye çalışılmasını Türkiye için bir büyük tehlike olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye kravatlı soyguna maruz kalıyor

Uysal, “Türkiye’de tarihinde olmadığı kadar yolsuzluklar sistematik hale getirilmiştir. Sadece bir veriyi sizlerle paylaşsam, bütçenin 2024 yılında yüzde 62’si Kamu İhale Kanunu dışında keyfi olarak sarf edilmiştir. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, öncelik sıralamalarının yanlış teşhis edilmesi dolayısıyla Türkiye kaynaklarını heba etmektedir. 23 yıldır öncelik sıralamalarının yanlış belirlenmesi dolayısıyla ve kötü niyetle, âdeta bir kravatlı soyguna muhatap kılınarak Türkiye’nin kaynakları yağmalanmıştır. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte bir arınmayla beraber Türkiye’de ifade ettiğim gibi işleyen bir demokrasiyi kurmanın, işleyen bir hukuk düzenini kurmanın Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin en önemli teminatı olduğu kanaati içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

Eskişehir - Anka