Tutuklu yargılamalarda büyük artış

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 1 Eylül 2024–31 Ağustos 2025 döneminde Türkiye’de 275 dava, 430 duruşma ve bin 696 sanığı izledi.

İzlemeler sonucu oluşturulan rapora göre, davalarda en yaygın suçlamalar “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” olurken tutuklu yargılananların sayısında geçen yıla göre yüzde 560’lık artış kaydedildi. Rapor, vaka örnekleri, kullanılan deliller ve Anayasa Mahkemesi kararları üzerinden basın ve ifade hürriyeti alanındaki tehditleri ayrıntılı biçimde ortaya koyarak, özellikle TMK ve 2911 gibi cezai düzenlemelerin ifade ve protesto hürriyetini sınırlandırmak için kullanıldığını; gazeteciliğin terörle ilişkilendirilmesi, haber ve görsellerin delil sayılması ve kısa, usul odaklı duruşmalarla adil yargılanma hakkının zayıflatılması gibi eğilimleri tespit etti. İstanbul - Anka

