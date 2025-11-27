Selvi: Erdoğan’ın sessizliği strateji gereği

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ı sessizliğinin bir strateji gereği olduğuna dikkat çekti.

“AK Parti MKYK toplantısının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz” diyor. Ama İmralı ziyaretine değinmiyor. Bu konu MKYK’da ele alınmıyor. Şimdi gelelim Erdoğan’ın uçakta verdiği cevaptaki şaşırdığım noktaya ve İmralı ziyaretiyle ilgili analize” ifadelerini kullanırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı ziyaretini değerlendirirken Meclis’te komisyon kurulmasını öneren CHP’nin İmralı heyetine karşı çıkmasını eleştirmesini bekliyordum. En azından bunu bir çelişki olarak yorumlar diye düşünüyordum. Erdoğan, CHP’ye değinmedi. CHP’nin kararına ilişkin en ufak bir değerlendirme yapmadı. Sadece kendi pozisyonlarını belirledi” dedi. Haber Merkezi

