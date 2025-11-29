"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İsrail, AB Komisyonu üyesi Lahbib'e Gazze'ye geçiş izni vermedi

29 Kasım 2025, Cumartesi 15:25
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Mısır ziyareti kapsamında Gazze'ye geçmek istediğini ancak İsrail'in geçiş izni vermediğini duyurdu.

Lahbib, Mısır ziyareti kapsamında bulunduğu Refah Sınır Kapısı’nda Gazze’deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Gazze’de her gün Filistinlilerin öldüğünü ve her gün iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Lahbib, ateşkesin başlamasından bu yana 67'si çocuk, 347 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lahbib, "Gazze'deki durumu bizzat görmek için sınırı geçmeyi planlamıştım. Maalesef İsrail geçiş izni vermedi. Bu da bizi derinden üzdü." dedi.

Gazze’nin, insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere binlerce sivilin mezarlığına dönüştüğünü vurgulayan Lahbib, dünyanın en tehlikeli yeri haline gelen bölgede sadece işlerini yaparken hayat kurtarmaya çalışan yaklaşık 600 yardım görevlisinin öldüğünü kaydetti.

Lahbib, "Bazı bölgelerde ayakta tek bir bina bile yok ve kış yaklaşırken Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri, sıcak veya kuru kalma imkanı yok. Aileler tuğla taş yığınları arasında yaşıyor, dondurucu yağmurdan korunamıyor. Uzmanlar felaket bir kış olacağı konusunda uyarıyor." diye konuştu.

Ateşkesin devam etmesi gerektiğini yineleyen Lahbib, ateşkese tam anlamıyla uyulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin sivilleri korumanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Lahbib, birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini, Hamas’ın silahsızlanması ve esirlerden kalanların iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Yardımın insanlara ulaşmaya başladığını, bunun ileriye doğru bir adım olduğunu, ancak ihtiyacın çok küçük bir kısmının karşılandığını ifade eden Lahbib, "Gazze'nin bir yardım seline ihtiyacı var; damla damla dağıtılan yardıma değil. Yiyecek, ilaç, barınak, yakıt ve kışlık erzak. Tüm geçiş noktalarının, iki veya üçünün değil, tüm geçiş noktalarının yeniden açılıp açık kalması gerekiyor." diye konuştu.

"İsrail, STK'lerin işlerini yapmalarına izin vermeli"

Lahbib, "İsrail, STK'lerin işlerini yapmalarına izin vermeli. Kayıt yenileme talepleriyle onları engellememeli. Gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılmasına ve çift kullanımlı ürünlerin neler olduğu konusunda da tam bir netliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bazı çadır ve uyku tulumlarının bile "çift kullanımlı" (hem sivil hem askeri amaçlı kullanılabilecek) sayıldığını belirten Lahbib, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Lahbib, AB’nin yaptığı yardımlardan vergi mükelleflerine karşı sorumlulukları bulunduğunu hatırlatarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'yi hayatta kalma modundan çıkarıp bu moloz denizini evlere ve okullara dönüştürmeliyiz. İnsani yardımdan erken iyileşmeye ve yeniden yapılanmaya hızla geçmemiz gerekiyor." mesajını veren Lahbib, çabaları için Mısır'a da teşekkür etti.

Lahbib Mısır temasları kapsamında El Ariş kentini ziyaret etti. Gazze'ye gönderilmek üzere bekletilen yardımlarla dolu bir depoyu ve Gazze’den tahliye edilen hastaların bulunduğu bir hastaneyi de gezdi.

AA

