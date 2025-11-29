Vatandaşın çarkı borçla dönüyor

Düşen alım gücü, dar gelirlileri kredi kartına ve ihtiyaç kredisine mahkûm etti. İhtiyaç kredisi bakiyesi 2 trilyon lirayı aşarken batık ferdî kredi kartı borçları ikiye katlandı.

Temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan dar gelirlilerin geri ödeyememe krizi büyüyor. Düşen alım gücü ile kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine yönelmek zorunda kalan dar gelirliler için tablo daha da ağırlaşıyor.

Ücretler enflasyon karşısında erirken, kira, fatura ve gıda harcamaları bankalarca verilen krediler ve kartların limitlerinin sonuna kadar kullanılmasına sebep oluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verileri, yurttaşın ayakta kalmak için hızla borç sarmalına sürüklendiğini gösteriyor.

Vatandaş borç sarmalında

Yüksek faizlere rağmen tüketici kredileri ve kredi kartı borçları büyüyor. BDDK verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 353 milyar 143 milyon TL olan ihtiyaç kredisi borcu, 21 Kasım haftası itibarıyla 2 trilyon 54 milyar 124 milyon TL’ye yükseldi. Sadece bir yılda yaklaşık 700 milyar lira artan ihtiyaç kredisi bakiyelerinde yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme yaşandı. Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 575 milyar 111 milyon TL’yi buldu.

Batık borçlar katlandı

Borçlarda yaşanan geri ödeme krizinin en somut göstergesi, takibe düşen alacaklarda görüldü. Geçen yıl 49 milyar TL olan takipteki bireysel kredi kartı borçları, bir yılda 115 milyar TL’ye çıkarak ikiye katlandı. Takipteki ihtiyaç kredisi borçları da 49 milyar TL’den 107 milyar TL’ye yükseldi. Tablo, dar gelirlinin borçla dönen çarkının artık sürdürülemez bir noktaya yaklaştığını ortaya koyuyor.

Haber Merkezi