"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Samsunspor, İzlanda'dan 1 puanla döndü

28 Kasım 2025, Cuma
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kaldı.

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

 

9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.

 

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.

55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1

72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim

Alman teknik adam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, gösterdikleri performansın en iyi performansları olmadığını söyledi.

İlk yarıda basit bir gol yediklerini anlatan Reis, "Aslında ilk dakikalardan itibaren fena bir performans göstermedik. Ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık, bu 1 puan bizi mutlu etmedi." ifadesini kullandı.

Reis, Konferans Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına iyi bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ligde bir maçımız olacak. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O yüzden oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi." şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Suriye'nin güneyine baskın düzenledi: 13 kişi öldü

    Altaylı kararı gazetecilere tehdit, muhaliflere gözdağı

    Halkın yüzde 70’i ekonomi yönetimine güvenmiyor

    Hong Kong'daki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi

    Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı

    Ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi de infaz ettiler!

    Tevhid inancında buluşalım - Papa XIV. Leo'ya "Hoş geldiniz" hediyesi: Zülfikar Risalesi

    Samsunspor, İzlanda'dan 1 puanla döndü

    Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı

    Ankara'da 3 ilçede gıda zehirlenmesi şüphesi: 154 kişi hastanelere başvurdu

    Hong Kong'daki büyük yangında ölü sayısı 83'e yükseldi - 5. seviye alarm verilirken 3 kişi gözaltına alındı

    Gazze’ye ilâç girişi engelleniyor

    Çelik: Ayarlar bozuluyor

    AB’den Altaylı kararına tepki

    “Trump’a yağ çek istediğini al”

    Vergi, harç ve cezalara yüzde 25,49 zam

    Selvi: Erdoğan’ın sessizliği strateji gereği

    Özel’den İmralı açıklaması: AKP’den gizli ziyaret teklifi geldi

    Vergi yükü adaletsiz dağılıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tevhid inancında buluşalım - Papa XIV. Leo'ya "Hoş geldiniz" hediyesi: Zülfikar Risalesi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var
    Genel

    Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
    Genel

    Hong Kong'daki büyük yangında ölü sayısı 83'e yükseldi - 5. seviye alarm verilirken 3 kişi gözaltına alındı
    Genel

    Ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi de infaz ettiler!
    Genel

    Ankara'da 3 ilçede gıda zehirlenmesi şüphesi: 154 kişi hastanelere başvurdu
    Genel

    Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı
    Genel

    Samsunspor, İzlanda'dan 1 puanla döndü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.