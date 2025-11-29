"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

29 Kasım 2025, Cumartesi 11:23
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 248'e çıktı.

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin ölmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin daha fazla kişinin cansız bedenine ulaştığı ve ölü sayısının 248'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 500'den fazla yaralının tedavisinin sürdüğü, kapalı yollar nedeniyle erişilemeyen alanlara ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığı ve binlerce ailenin yerinden olduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca demir yolları, köprüler, pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanlar da sellerde zarar gördü.

AA

