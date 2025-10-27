Gazze’nin yönetimi Filistin Devleti otoritesi altında olmalı

Batı Şeria’yı kontrol eden Filistin Yönetimi’nin iktidar partisi olan Fetih, Filistinli grupların görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Fetih Hareketi, görüşmenin ardından ortaya konan görüşlerin “Herhangi bir ulusal Filistin vizyonunun gerçek güvencesinin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Devleti tarafından temsil edilen ulusal meşruiyet çerçevesinden hareket etmek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu” belirtti.

Açıklamada, “Tek taraflı politikalar ve meşruiyeti aşma ya da yok sayma girişimleri asla başarıya ulaşamaz” ifadelerine yer verildi. Fetih, Gazze Şeridi’nin belirli bir süreliğine yönetilmesi için yetkin kişilerden oluşan profesyonel bir idarî komite kurulması yönündeki Filistinli gruplarca da kabul edilen önerinin “önemli ve gerekli bir adım olduğunu” belirtti. Fetih Hareketi, bunun Filistin Devleti Hükümeti’nin otoritesi altında olması gerektiğini vurguladı.

