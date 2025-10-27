"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI

Vergide adaletsizlik artacak

27 Ekim 2025, Pazartesi 19:02
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 36 maddelik vergi paketinin kısa zamanda Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Hükümet teklifi ‘vergi adaletini güçlendirme’ ve ‘kayıt dışılıkla mücadele’ gerekçeleriyle sundu.

Bütçe faiz lobisine teslim
Vergi ve zam bütçesi
100 TL vergi gelirinin 21 lirası faize gidiyor

 

Fakat DW Türkçe’ye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanıp kanun teklifine eklenen Etki Analizi, düzenlemenin ana etkisinin kamu gelirlerini artırmak olduğunu gösteriyor. Kamuya açık yayınlanmayan Etki Analizi’ne atıf yapan haberlere göre paketin toplam etkisi yaklaşık 350 milyar lirayı bulacak.

Bunun 200 milyar liradan fazlası ek gelir, 150 milyar lirasıysa tasarruftan gelecek. Düzenlemelerin büyük bölümü doğrudan vergi tabanını genişletmeye ve istihdam üzerindeki prim yükünü artırmaya odaklanıyor. Ekonomist Emre Şirin düzenlemelerin ‘reform’ olarak sunulmasına rağmen teknik olarak bir gelir artırıcı düzenleme niteliği taşıdığını söylüyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 272
