Vergide adaletsizlik artacak

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 36 maddelik vergi paketinin kısa zamanda Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Hükümet teklifi ‘vergi adaletini güçlendirme’ ve ‘kayıt dışılıkla mücadele’ gerekçeleriyle sundu.

Bütçe faiz lobisine teslim

Vergi ve zam bütçesi

100 TL vergi gelirinin 21 lirası faize gidiyor Fakat DW Türkçe’ye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanıp kanun teklifine eklenen Etki Analizi, düzenlemenin ana etkisinin kamu gelirlerini artırmak olduğunu gösteriyor. Kamuya açık yayınlanmayan Etki Analizi’ne atıf yapan haberlere göre paketin toplam etkisi yaklaşık 350 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liradan fazlası ek gelir, 150 milyar lirasıysa tasarruftan gelecek. Düzenlemelerin büyük bölümü doğrudan vergi tabanını genişletmeye ve istihdam üzerindeki prim yükünü artırmaya odaklanıyor. Ekonomist Emre Şirin düzenlemelerin ‘reform’ olarak sunulmasına rağmen teknik olarak bir gelir artırıcı düzenleme niteliği taşıdığını söylüyor. Haber Merkezi

