"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Çin'den ABD'ye "Güney Çin Denizi" tepkisi

27 Ekim 2025, Pazartesi 15:00
Çin, ABD Donanmasına ait taarruz helikopteri ile savaş uçağının, dün Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar sırasında yaptığı kazaların ardından Washington yönetimini bölgede barışa ve istikrara zarar vermekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği sorunlarının temelinde ABD ordusunun askeri faaliyetlerinin yoğunluğunun olduğunu savundu.

Sözcü Guo, "ABD'nin, askeri gücünü göstermek için Güney Çin Denizi'ne sıklıkla savaş gemilerini ve hava araçlarını yollaması, buradaki deniz güvenliği sorunlarının temelini oluşturuyor, bölgesel barışa ve istikrara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde, dün ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 30 dakika arayla düştüğü belirtilmişti.

Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopterinin kalktıktan kısa süre sonra düştüğü kaydedilen açıklamada, bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağının kaza yaptığı aktarılmıştı.

Açıklamada, helikopter ve uçaktaki mürettebatın yara almadan kurtarıldığı ve kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda fiyatları 65 aydır artıyor

    İsrail Gazze’de yeni silâhlar denedi

    Çin'den ABD'ye "Güney Çin Denizi" tepkisi

    ABD'ye ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

    Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de

    Arjantin seçimlerini Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ "siyasal casusluk" soruşturmasında tutuklandı

    Doğal gaz faturalarında yeni dönem

    İcra daireleri doldu taştı

    PKK hani silâh bırakacaktı?

    Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, 4. turda AKP'li İbrahim Akın seçildi

    İsrail, atıklarını da Gazze Şeridi'ne boşaltıyor!

    Karadeniz'deki 3,7 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre bölgelerde de hissedildi

    İmamoğlu, casusluk soruşturmasında ifade verdi: İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ için tutuklama talep edildi

    Trump: Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'de "hızlıca" göreve başlayacak

    Suriye'deki İsrail işgali günden güne genişliyor

    İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

    Filistinliler topraklarını koruyacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ "siyasal casusluk" soruşturmasında tutuklandı
    Genel

    PKK hani silâh bırakacaktı?
    Genel

    Doğal gaz faturalarında yeni dönem
    Genel

    Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de
    Genel

    Arjantin seçimlerini Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı
    Genel

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, 4. turda AKP'li İbrahim Akın seçildi
    Genel

    İcra daireleri doldu taştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.