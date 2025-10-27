"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de

27 Ekim 2025, Pazartesi 11:16
Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesi, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazını kaldırmak ve insani görevler yürütmek amacıyla yeni ağır iş makineleri ve ekipmanlar aldıklarını açıkladı.

BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!
61 milyon ton enkazla kaplanmış olan Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ölü var!

 

Komite sözcüsü Muhammed Mansur, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi’nin orta kesimine Mısır liderliğinin kararıyla ağır ekipmanlar ulaştı. Bu araçlar, Mısır’ın insani rolünü yerine getirmek amacıyla gönderildi ve sabahtan itibaren çalışmalarına başlayacak." dedi.

 

Mansur, makinelerin enkaz nedeniyle kapanan yolların açılması ve çeşitli insani çalışmalar için kullanılacağını belirtti.

 

Komite üyesi Muhammed Kışta da yaptığı açıklamada, Gazze’ye 3 ekskavatör, 3 kepçe ve 7 hafriyat kamyonunun girdiğini söyledi.

İsrail basını, söz konusu araçların, Gazze’de öldürülen İsraillilerin cesetlerinin bulunmasına yardımcı olmak üzere getirildiğini iddia etti.

Hamas: Kassam Tugayları, esirlerin naaşlarını bulmak için gece gündüz çalışıyor

Hamas’ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Esirlerin naaşlarını arama konusunda bazı zorluklar var çünkü İsrail Gazze’nin doğasını tamamen değiştirdi. Hatta bu naaşları defneden bazı kişiler de saldırılarda şehit oldu ve artık kimse yerlerini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Hayye, 10 Ekim’de yürürlüğe giren esir takası ve ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas’ın, çoğu İsrailli olan 28 esirden 16’sının naaşlarını teslim ettiğini aktardı.

Hamas’ın bu dosyayı tamamen kapatmak istediğini, bunun için zaman, gelişmiş ekipman ve ağır iş makinelerine ihtiyaç duyduklarını belirten Hayye, şunları kaydetti:

"Direniş güçleri ve Kassam Tugayları, esirlerin naaşlarını bulmak için gece gündüz çalışıyor. Kahire’de, arabulucuların ve İsrail tarafının da bulunduğu bir operasyon odası var, biz de karşı tarafta süreci adım adım takip ediyoruz. Arama ve yer tespiti çalışmalarını kolaylaştırmak için Mısır tarafıyla ekipmanların bölgeye girişi konusunda anlaşma sağlandı. Bu gerçekleşti ve iki gün önce yeni arama alanları belirlendi. Bu alanlardan bazıları, İsrail’in bulunduğu kırmızı bölgede yer alıyor ve çalışmalar Kızılhaç gözetiminde yürütülecek. Direniş, tüm naaşların teslim edilmesi konusunda kararlı. Bu konuda sorumlulukla hareket ediyoruz. İşgalci, halkımıza acı çektirmek için bu bahaneye sığınmamalı."

AA

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda fiyatları 65 aydır artıyor

    İsrail Gazze’de yeni silâhlar denedi

    Çin'den ABD'ye "Güney Çin Denizi" tepkisi

    ABD'ye ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

    Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de

    Arjantin seçimlerini Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ "siyasal casusluk" soruşturmasında tutuklandı

    Doğal gaz faturalarında yeni dönem

    İcra daireleri doldu taştı

    PKK hani silâh bırakacaktı?

    Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, 4. turda AKP'li İbrahim Akın seçildi

    İsrail, atıklarını da Gazze Şeridi'ne boşaltıyor!

    Karadeniz'deki 3,7 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre bölgelerde de hissedildi

    İmamoğlu, casusluk soruşturmasında ifade verdi: İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ için tutuklama talep edildi

    Trump: Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'de "hızlıca" göreve başlayacak

    Suriye'deki İsrail işgali günden güne genişliyor

    İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

    Filistinliler topraklarını koruyacak

    Sessizlik, hak kaybına dönüşür

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ "siyasal casusluk" soruşturmasında tutuklandı
    Genel

    PKK hani silâh bırakacaktı?
    Genel

    Doğal gaz faturalarında yeni dönem
    Genel

    Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de
    Genel

    Arjantin seçimlerini Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı
    Genel

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, 4. turda AKP'li İbrahim Akın seçildi
    Genel

    İcra daireleri doldu taştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.