ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gıda fiyatları 65 aydır artıyor

27 Ekim 2025, Pazartesi 15:13
Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre gıda fiyatları 65 aydır durmadan artıyor. Ekim ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,7 yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın “Halkın Enflasyonu” araştırmasına göre, Ekim 2025’te gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Yılın 10 ayındaki toplam artış yüzde 39,2’ye, son bir yıldaki artış ise yüzde 57,1’e ulaştı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırmasına göre, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşturduğu sepete dayalı hesaplamasında, gıda fiyatları aralıksız 65 aydır arttı. Ekmek, pirinç, un, bulgur ve makarna grubunda fiyatlar ekimde yüzde 7,4, sebzede yüzde 13,5, yağda yüzde 7,3 artış yaşandı. Et ve balıkta yüzde 0,8, meyvede ise yüzde 0,4 düşüş yaşandı.

Önümüzdeki aylarda da yükseliş sürecek
Birleşik Kamu-İş, yoksul kesimlerin gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kaldığını belirterek, “TÜİK gıda harcamalarının ağırlığını yüzde 25 kabul ediyor ancak milyonlarca yurttaş gelirinin neredeyse tamamını gıda ve barınmaya harcıyor. Gıda fiyatları ücretliler ve dar gelirliler için temel enflasyon haline geldi” açıklamasını yaptı. Konfederasyon, Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatlarının yüzde 1.449 arttığını, buna karşılık kamu çalışanı maaşlarının sadece yüzde 1.034 yükseldiğini bildirdi. Raporda, “Kamu çalışanlarının maaşlarının satın alma gücü gıda karşısında yüzde 33 eridi” denildi. Birleşik Kamu-İş, gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da hızlanarak süreceğini öngördü.

Ankara - Anka

