ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, 4. turda AKP'li İbrahim Akın seçildi

27 Ekim 2025, Pazartesi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AKP'li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararı

 

Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

 

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AKP ve MHP grubunca ise AKP Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AKP'li aday İbrahim Akın'a verilen bir oyu yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki aday da 18'er oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.

Bağımsız üye 4 kez oy kullandı

En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turunda ise bağımsız meclis üyesi Saki Teker, 3 kez oylama kabininden çıktıktan sonra hatalı yazdığını belirterek pusulasını yırttı. Dördüncü kez yeni bir pusula alan Teker, daha sonra oyunu kullandı.

Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.

CHP grubu, bağımsız meclis üyesi Saki Teker'in oy tekrarı ve İbrahim Akın'a verilen bir oyda büyük-küçük harf kullanımına uyulmadığı için itiraz dilekçesi verdi.

İtiraz dilekçesinin okunmasının ardından oturumu yöneten İbrahim Kahraman, "divan kurulunun şerhi" ile Akın'ın başkan vekili seçildiğini duyurdu.

Başkan vekili seçilen Akın, teşekkür konuşması için başkanlık kürsüsüne çıktı.

Bugün bir emaneti devraldıklarını belirten Akın, "Bana destek veren bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan milletvekillerimize, ittifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim. Bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibarıyla 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş olacağız. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'te Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanmasını uygun görmüştü.

AA

