ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

PKK hani silâh bırakacaktı?

27 Ekim 2025, Pazartesi
Bölücü terör örgütü PKK, Türkiye’deki silâhlı faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Ancak örgütün sınır ötesindeki varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Terör örgütü PKK, Türkiye’deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Kuzey Irak’ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye’deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, “Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle, Önder Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir” denildi.

Sınır ötesi faaliyetler sürecek mi?

Örgütün açıklamasında, son sekiz ayda “barış ve demokratikleşme doğrultusunda önemli adımlar atıldığı” vurgulandı. PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine başlatılan sürecin Türkiye’nin siyasî ve toplumsal yapısında “yeni bir ruh ve irade” ortaya çıkardığını savundu. Açıklamada, Kürt tarafının barış ve demokratik çözüm yönündeki “cesur ve fedakâr tutumunun” hem Türkiye içinde hem de uluslararası çevrelerde takdirle karşılandığı ifade edildi. Ayrıca örgüt, Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan bölgelerdeki güçlerin geri çekildiğini, olası provokasyonlara karşı da “düzeltici tedbirlerin” alındığını duyurdu. Bu ifadeler, örgütün sınır içindeki varlığını büyük ölçüde sonlandırdığı yönünde yorumlansa da, sınır ötesi yapılanmasına ve Kuzey Irak’taki askerî mevcudiyetine dair hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Diyarbakır - Anka

