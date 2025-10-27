İcra daireleri doldu taştı

2025’in başından bu yana 8,5 milyonu aşkın yeni dosya icra dairelerinde işleme alındı. Bankaların takibe aldığı borç bakiyesi 515 milyar liraya yükseldi.

BirGün’ün haberine göre; UYAP verileri, mahkemelerdeki icra-iflas dosyası sayısı 25 milyona dayandığını ortaya koydu. Her gün ortalama 30 bin yeni dosya yurt genelinde icra dairelerinde işleme alınıyor. UYAP verilerine göre 25 Ekim itibarıyla icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı 24 milyon 773 bin 38 oldu. Yılın başından bu yana dairelere gelen dosya sayısı 8 milyon 510 bin 402 oldu. Ekim ayında bu sayı 117 bin 550 arttı.

Her gün binlerce dosya dairelere geldi. Güncel 25 Ekim verilerine göre cumartesi günü dahi 5 bin 751 yeni icra ve iflas dosyası dairelere geldi. Güncel BDDK verilerine göre 17 Ekim ile biten haftada bankaların takipteki alacakları bir önceki haftaya göre 6 milyar 463 milyon lira arttı. Takipteki borç bakiyesi 515 milyar 73 milyon liraya çıktı.

Haber Merkezi