Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak hazırladı.

Doğal gaz faturalarında tüketim bedellerinden kaçak kullanıma kadar yeni düzenlemeleri kapsayan taslağa göre, bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7 bin 500 TL’lik abone bağlantı bedeli tüketici tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte alınacak. Önceden bu miktar yalnızca 3’e bölünebiliyordu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni düzenleme kapsamında mevcutta 3 bin 216 TL olan güvence bedeli, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan alınmayacak. Haber Merkezi

