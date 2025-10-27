"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Özel: Önce Erdoğan’a ve bakanlarına sorun

27 Ekim 2025, Pazartesi
CHP lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘casusluk’ iddiasıyla Çağlayan Adliyesi’nde ifade verirken miting düzenledi.

Özel, “İmamoğlu’nun casuslukla suçlanması bir itiraftır. Yolsuzluk dediler geri tepti, terör dediler geri tepti. Şimdi de casusluk diyorlar. Bu bir itiraftır. Çaresizim diyor başsavcı, çaresizim. Bizim arkadaşlarımıza burada attıkları suç güya hepinizin kişisel verileriymiş, yabancı devletlerin eline geçmiş... Gidin de Ankara Ağır Ceza 23 ve bilhassa 28’deki dosyalara bakın. Hakan Fidan, MİT’teki tüm bilgileri çaldırmış! Hüseyin Gün, İngiliz ajanıyım diye itirafta bulunmuş. Bize sorulacak her soruyu önce Erdoğan’a ve bakanlarına soracaksınız! Zalimler kaybedecek, biz kazanacağız!” dedi.

İstanbul - Anka

