27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail Gazze’de yeni silâhlar denedi

27 Ekim 2025, Pazartesi 15:10
İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim olan Gazze Mahkemesinin nihaî oturumunun üçüncü günündeki panelde, “medyanın, üniversitelerin, hükümetlerin ve şirketlerin suç ortaklığı” ele alındı.

Akademisyen Shad Hammouri, “Şirketlerin ve Silâh Endüstrisinin Suç Ortaklığı”na ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İsrail’in Gazze’deki soykırımını “küreselleşmiş piyasa ekonomisinin” bir sonucu olarak niteleyen Hammouri, küresel piyasanın ve yatırımcıların, İsrail ile bağlantılı şirketlerin yürüttüğü “militarizasyon girişimlerinden” kar elde ettiği yorumunu yaptı. Hammouri, “İsrail, ekonomisi militarize bir devlettir. İsrail, Gazze’deki soykırımda yüz bin tonun üzerinde patlayıcı üretti ve Gazze’de yeni silâhlar denedi” ifadelerini kullandı.

Uyarılar dikkate alınmadı, suç ortaklığı sürüyor

ABD İçişleri Bakanlığındaki görevinden “ABD hükümetinin, İsrail’in Gazze’de süren soykırımına verdiği korkunç destek sebebiyle” istifa eden siyasî aktivist Lily Greenberg ise “suç ortaklığı” kapsamında hükümetlerin duruşlarını ele aldı. Hükümet yetkililerin sivil kayıplardan ve çöken altyapıdan haberdar olduğunu belirten Greenberg, “(Bu kayıplara ilişkin) Raporlar ortadaydı ancak yine de bu uyarıların hiçbiri politikaları değiştiremedi” ifadesini kullandı. Bu kapsamda Greenberg, İsrail’e askerî desteğin askıya alınması ve İsrail yanlısı lobilerin siyasî etkisini azaltacak reform çağrısında bulundu. 

