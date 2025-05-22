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22 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gazze'ye yardım girişleri "okyanusta damla" seviyesinde!

22 Mayıs 2025, Perşembe 15:55
DSÖ Filistin Temsilcisi Peeperkorn, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi ile Hasta Dostları Hastanesinin her gün 200 ila 350 çocuğa açlık nedeniyle sağlık amaçlı tarama yaptığını, son bir haftada yaygın akut yetersiz beslenme oranının arttığını söyledi.

Rik Peeperkorn, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 78'inci toplantısına katılmak üzere geldiği Cenevre'de, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Geçen hafta bir misyon için Gazze'de bulunduğunu ve durumun anlaşılmayacak derecede olduğunu kaydeden Peeperkorn, "Her zaman buradaki durumun daha kötü olamayacağını düşünüyorsunuz ancak daha da kötüye gidiyor. Son birkaç haftadır yüzlerce can kaybının yaşandığını gördük. (İsrail tarafından) Şu anda devam eden saldırılar nedeniyle birçok insan öldü. Geçen hafta boyunca birçok kişi yerinden edildi, bu sayı 35-40 bine yakındı. Marttan bu yana yarım milyondan fazla kişi yeniden yerinden edildi." dedi.

Peeperkorn, sağlık alanındaki durumun da kötüye gittiğine işaret ederek, geçen hafta Gazze'nin güneyinden kuzeyine yardım malzemeleri taşıdıklarını ve ulaştıkları hastanelerdeki durumun tıbbi malzeme ve bakım açısından çok kritik olduğunu bildirdi.

 

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi ile Hasta Dostları Hastanesinin yetersiz beslenmeyle ilgili sorun yaşayan hastaları desteklediğine işaret eden Peeperkorn, "Her iki hastane de her gün 200 ila 350 çocuğa (açlık nedeniyle) sağlık amaçlı tarama yaptıklarını söylüyor. Son bir haftada yaygın akut yetersiz beslenmede artan bir oran görüyorlar." dedi.

Peeperkorn, BM kurumları ve insani yardım kuruluşlarının dahil olduğu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de yaşanan kıtlıkla ilgili son raporuna dikkati çekerek, "Açlık ciddi bir sorun ve IPC raporu çok açıktı. Eğer durum böyle devam ederse önümüzdeki 4 veya 5 ay içinde tüm Gazze nüfusu etkilenecek." dedi.

"Okyanusta bir damla"

Gazze genelindeki hastanelere yönelik saldırıların sürdüğüne dikkati çeken Peeperkorn, birçok hastaneye yardımların ulaşmadığını söyledi.

Peeperkorn, İsrail'in 11 haftalık aranın ardından Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını "geçici" ve "sınırlı" olarak yeniden başlattığını bildirmesiyle bazı yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verildiğini dile getirdi.

Bunun ihtiyacı karşılamayacağına işaret eden Peeperkorn, "Bu, okyanusta bir damla, kesinlikle yetersiz ve çok daha fazlasına ihtiyaç var. BM ve insani yardım ortaklarının gıda, temizlik ve sağlık söz konusu olduğunda uyguladığı bir sistemleri var. Ateşkes sırasında işe yaradığını kanıtlayan, Gazze'nin her yerine ulaşan bir sistem. Şu anda uygulanan bir plan var. O halde BM ve insani yardım ortaklarının işlerini yapmalarına, yardımları ihtiyaç duyulan yerlere ve insanlara yardımların insani ilkelere bağlı kalarak ulaştırmalarına izin verilsin." dedi.

Peeperkorn, İsrail'in Gazze’de değiştirmeyi ve kontrol altında tutmayı hedeflediği yardım dağıtım planına da değinerek, BM'nin her düzeyde çok açık bir sisteme sahip olduğunu kaydetti.

"İnsani destek ve yardım dağıtımı, yeterli yardımın nerede olursa olsun tüm insanlara ulaşmasını sağlayarak bir dizi insani ilkeye uymak zorunda." ifadesini kullanan Peeperkorn, "sözde dağıtım noktalarına" ulaşamayan savunmasız insanları yardımsız bırakmamak gerektiğini söyledi.

Peeperkorn, "Bir sistem var. Başarısı kanıtlanmış bir plan var. Bu yüzden bize yardım edin, BM'ye ve ortaklara bu planı uygulamaları için yardım edin." diye konuştu.

İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırılan sistemi değiştirmek istiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için başlatacağı kapsamlı saldırılarla insani yardımların girişine izin vereceği, geçişine izin verilecek bu yardımların 2 Mart'ta başlayan insani yardım ambargosu öncesindeki miktardan çok daha az olacağı belirtiliyor.

Ayrıca yardımların, ordunun denetiminde yalnızca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmesine izin verileceği kaydediliyor.

İnsani yardımların halihazırda Gazze Şeridi'nin kuzeyine giriş ve çıkışları da denetleyen Amerikalı şirket aracılığıyla kurulacak lojistik merkezlerinde Filistinlilere ulaştırılacağı ifade ediliyor.

 

AA

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