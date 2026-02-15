Yurt geneline toz taşınımı uyarısı

Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

