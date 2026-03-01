"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR

İran'ın ABD üslerine saldırılarında can ve mal kayıpları yaşandı

01 Mart 2026, Pazar 21:15
İran'ın Ail Hamaney'in ölümünü duyurmasının ardından bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman'da can ve mal kayıpları yaşandı.

İranlı yetkililer saldırıların İsrail'e ve ABD üslerine yönelik olduğunu, bölge ülkelerini hedef alma niyetinde olmadıklarını açıklasa da bölge ülkelerinde birçok havaalanı, liman ve stratejik bina isabet adlı.

İsrail ise İran'a bugünkü saldırılarında ülkenin batı ve orta kesimlerini hedef aldığını ve 30 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı.

İran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarında bugün meydana gelen can ve mal kayıpları derlendi.

Bahreyn Uluslararası Havalimanına İHA saldırısı

İran'nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Bahreyn Uluslararası Havalimanı isabet aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı saldırıda maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Bahreyn'in başkenti Manama’da da bir kamikaze İHA'sı El-Me’arid Caddesi üzerindeki binaya isabet etti.

İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılırken olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Bahreyn 28 Şubat'ta Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurmuştu.

Katar'da sanayi bölgesinde yangın

İran'ın bugünkü saldırıları sonucunda Katar'ın başkenti Doha'daki sanayi bölgesine düşen füze parçaları küçük çaplı bir yangına neden oldu.

Katar yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıklarken, İran'ın bugüne kadarki saldırılarında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

BAE'de İsrail Büyükelçiliğine İHA parçaları isabet etti

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı misyonun ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden İHA parçaları nedeniyle bir kadın ve çocuk yaralandı.

BAE ayrıca, İran'dan gönderilen İHA'ların, Abu Dabi'deki Fransız askeri üssü "es-Selam Deniz Üssü"ndeki bir depoya isabet ettiğini açıkladı.

Ülkedeki savunma sisteminin bugüne kadar 165 balistik füze ile 541 İHA'yı engellediği ve şimdiye kadar İran saldırılarında 3 kişinin öldüğünü 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Umman'ın Dukm Ticaret Limanı’na İHA'lı saldırı

İran'ın bugün gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında Umman'ın Dukm Ticaret Limanı’nı da isabet aldı.

İki İHA ile düzenlenen saldırı sonucu Liman'daki bir yabancı işçinin yalandığı aktarıldı.

Kuveyt'te bir kişi öldü

Kuveyt, İran'dan yapılan saldırılar nedeniyle bugün bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Kuveyt makamları ayrıca bugüne kadarki İran saldırılarında 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran'ın İsrail'e bugünkü saldırısında 10 kişi öldü

İran'ın bugün İsrail'le düzenlediği saldırıda, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya füze isabet etmesi sonucu 9 İsrailli öldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında ise bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA

