ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR

"Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı"

01 Mart 2026, Pazar 21:30
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile düzenledikleri saldırıları savunarak, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarını Fox News Beyaz Saray muhabiri Jacqui Heinrich'e değerlendirdi.

Trump, kaç Amerikan askerinin öldüğüne ilişkin yorum yapmazken, ABD'nin İran'da kaç hedefinin kaldığı konusunda net bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını vurgularken, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran halkına bir kez daha "kendi geleceklerini kontrol altına almaları" yönünde çağrıda bulunarak, sürecin çok hızlı ilerlediğini kaydetti.

Trump, İran'la ilgili: Her şey planlananın ötesinde ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların "planlanandan daha öte düzeyde" ilerlediğini bildirdi.

CNBC haber kanalı, telefonla ulaştığı Trump'ın İran'a yönelik saldırılar hakkındaki görüşlerine yer verdi.

Haberde Trump'ın, İran'daki yönetimi, "çok şiddet yanlısı, tarihteki en şiddet yanlısı rejimlerden biri" olarak nitelediği ve "Sadece kendimiz için değil, dünya için de görevimizi yapıyoruz. Ve her şey planlananın ötesinde ilerliyor." dediği aktarıldı.

Ayrıca haberde ABD Başkanı'nın, çatışmayı sona erdirmek için olası bir çıkış yoluna değindiği ve bunun birçok değişkene bağlı olduğunu söylediği kaydedildi.

Bununla birlikte Trump'ın, "Şu anda işler çok olumlu bir şekilde, çok olumlu bir şekilde gelişiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump: (İran'ın yeni liderleri) Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini belirterek, "Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar." dedi.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları devam ederken son durumu The Atlantic dergisine verdiği röportajda değerlendirdi.

Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından son durumu yorumlarken, yeni liderlerin nükleer müzakerelere dönmek istediklerini ilettiğini söyledi.

"Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler." ifadelerini kullanan Trump, müzakerelerin akıbeti konusunda detay vermedi.

ABD Başkanı, "Daha önce anlaşma yapabilirlerdi ve yapmaları gerekirdi, fazla kurnazlık yaptılar." diyerek İran yönetimini suçladı.

İranlı yetkililerle bu görüşmesinin dün mü yoksa bugün mü olduğu sorusunu "Buna cevap veremem." şeklinde yanıtlayan Trump, daha önce müzakere yaptıkları bazı isimlerin son saldırılarda öldüğünü aktardı.

AA

