ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
"Çatışmayı durdurmaya ve istikrarı sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açığız"

01 Mart 2026, Pazar 21:26
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevikadışı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'ın yapıcı rolü ile mevcut krizi sakinleştirmek, diyalog ve müzakere yoluna geri dönmek için sürdürdüğü diplomatik çabalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurgulayan Erakçi, İran'ın barış çağrısında bulunan tutumuna dikkati çekti.

Erakçi'nin İran tarafının tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söylediği aktarıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de mevcut çatışmanın diplomatik yollarla tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak şekilde çözülmesi için ateşkes ve müzakereye geri dönülmesi çağrısını yineledi.

Busaidi, İran'a itidalli davranmaya ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptı.

AA

