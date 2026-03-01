Amerikan halkı, savaşlardan bıktı

ABD’de bazı Kongre üyeleri, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılara tepki göstererek, Senatonun toplanması çağrısında bulundu.

Demokrat Senatör Mark Warner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıları, “ABD’yi Orta Doğu’da bir başka geniş çaplı çatışmaya sürükleme tehlikesi taşıyan önemli bir karar” olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, X hesabındaki açıklamasında “bu savaşa karşı” olduğunu belirtti. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes, yaptığı açıklamada, saldırıları “stratejik sonu olmayan tercih edilmiş savaş” olarak yorumladı. Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar da saldırıları “yetki suistimali” olarak değerlendirerek “Amerikan halkı, sahte vaatler üzerine inşa edilmiş bitmek bilmeyen savaşlardan bıktı” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 286

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.