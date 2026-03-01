ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yarın toplanacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, yarın ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin toplanacağı bildirildi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına dair UAEA Yönetim Kurulundan toplantı talep ettiği belirtildi. Açıklamada, UAEA Yönetim Kurulunun, yarın olağan oturumdan önce konuya ilişkin toplantı düzenleyeceği duyuruldu. İran'ın BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi de dün, ABD ile İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırıların ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye mektup göndermişti. Mektupta, UAEA Yönetim Kurulunun acil olağanüstü toplantıya çağrılması talep edilmişti. AA

Okunma Sayısı: 350

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.