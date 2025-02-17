Hamas, Gazze’nin kontrolünü devretmeye hazır

Arap basınına yansıyan haberlerde, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin kontrolünü Filistin Yönetimi’ne ve ‘Gazze’nin İdaresi için Hükümet Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu duyurduğu iddia edildi.

Haaretz gazetesinin Sky News Arapça’dan aktardığına göre, Hamas’ın teklifi, mektup yoluyla iletildi; mektubun, Mısır’ın çarşamba günü Kahire’ye giden Hamas heyeti üzerindeki baskısının bir sonucu olduğu ileri sürüldü. Buna göre, cumartesi günü Mısır basınına yansıyan haberlerde de Kahire hükümetinin ‘Gazze Şeridi yeniden inşa planının uygulanmasını denetlemek için geçici bir komite kurulmasını kabul etmesi’ yönünde Hamas’a ‘büyük baskı’ uygulamıştı. Haber Merkezi

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