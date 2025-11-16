Hamas’tan Arap Birliği ve İİT’ye: Net tavır takının

Hamas, Arap Birliği ve İslâm İşbirliği Teşkilatı’na (İİT), Gazze Şeridi’nde yağmur mevsiminin başlamasıyla birlikte artan insanî felâket konusunda net bir tavır almaları çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin, alçak basıncın ikinci gününde binlerce yıpranmış çadırı sular altında bırakmasıyla daha da kötüleşen zorlu insanî şartlar altında yaşam mücadelesi vermesine dair yazılı açıklama yaptı. Kasım, “Gazze Şeridi halkı, ilân edilen ateşkese rağmen, zorlu yaşam şartları altında yardımlar kısıtlanarak, yeniden inşa engellenerek ve ablukanın devam etmesi suretiyle soykırım savaşına maruz kalıyor” ifadesini kullandı. AA

