Kış kapıda, ısınma cep yakıyor

Havaların soğumasıyla birlikte, alım gücü zayıflayan milyonların en temel gündemi “ısınma” oldu.

İster doğalgaz kullansın ister soba ya da elektrik, ısınma ihtiyacı hanelerin en ağır yükü oldu. Yurttaş kara kara kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’de 26 milyon 599 bin 261 hane bulunuyor; resmî verilere göre bunların 22 milyonu doğalgaz abonesi. GAZBİR’in yayımladığı son yıllık raporda 2023-2024 kışında ortalama hanebaşı tüketim 122 metreküp. Bu civarlarda bir kullanım, bugünkü 7.7 TL’lik BOTAŞ tarifesine yerel dağıtım şirketi tarifesi ve vergiler eklendiğinde 1500 lira civarında bir faturaya karşılık geliyor. Bir diğer ısınma kaynağı kömür de cep yakmaya devam ediyor.