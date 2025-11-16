"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Uygulamalar hukuk devleti ilkesine zarar veriyor

16 Kasım 2025, Pazar 06:15
Ankara Barosu, AYM’nin HSK seçimlerine ilişkin Meclis kararını denetim dışı bırakmasının, erkler ayrılığını zayıflatarak hukuk devleti ilkesinde ciddi bir gerilemeye yol açtığını belirtti.

TBMM kararlarına yargı denetimi kalktı

 

Ankara Barosu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının iptali talebini esasa girmeden reddetmesine tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, yargı denetimini daraltan, erkler ayrılığı ilkesine zarar veren, hukuka aykırı bir işlemin denetlenemeyebileceği sonucunu doğuran yargı uygulamalarının, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini ifade edildi.

Meclis işlemleri için denetimsizlik endişesi

Açıklamada, “Anayasa Mahkemesi (AYM), 10.11.2025 tarihli ve 33073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22.07.2025 tarihli ve E.2025/133, K.2025/159 sayılı kararı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyeliği seçimlerine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı’nın iptali talebini esasa girmeksizin görevsizlik gerekçesiyle reddetmiştir. Karar ile ‘Eylemli İçtüzük Değişikliği’ içtihadı uygulanmakla birlikte; denetlenebilecek parlamento kararlarının hangileri olacağı belirsizleşmiş, AYM’nin mevcut yaklaşımı ile ancak sınırlı sayıda kararın bu kapsamda denetlenebileceğine ilişkin fiili bir durum ortaya çıkmıştır. Karar, parlamento çoğunluklarının TBMM’deki işlem ve eylemlerinde Anayasa ve İçtüzük’te belirlenmiş olan sınırlara uyup uymadığının denetlenmesinde bir geriye gidiş niteliği taşımaktadır”  denildi.

