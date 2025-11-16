"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Filistin’den dünyaya çağrı: ÇADIR GÖNDERİN

16 Kasım 2025, Pazar 22:20
Filistin yönetimi dünyaya, “Gazze’ye çadır girişi için İsrail’e baskı yapılmalı” çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi, kötü hava şartları ve sağanak yağışın vurduğu Gazze’ye çadır ve konteyner girişi yapılması için dünyaya seslendi. Gazze’de yağan yağmur ve bastıran kış, binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırların sular altında kalmasına ve insan yaşamı için gerekli olan en temel erzak ve eşyanın ıslanmasına sebep oldu. Altyapının bulunmadığı bölgelerde aileler, yataklarını sudan koruyabilmek için taş ve kum yığınları biriktirmek zorunda kaldı. Kimileri suya bulanmış battaniyeleri kurutmaya çalışırken, kimileri de çadırlarının yırtılan kısımlarını kaldırıp akan suyu uzaklaştırmaya uğraştı.

İsrail’e baskı yapılsın

Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan ve Filistin haber ajansı WAFA’da yer alan açıklamada, Filistinlilerin hayatını tehdit eden olumsuz hava şartlarıyla mücadele için konteyner ve çadırların Gazze’ye girişini hızlandırması için İsrail’e baskı yapılması istendi. Filistinlilerin ellerindeki çadırların yıpranmış olduğu ve yağmurdan korumadığına değinilen açıklamada, Filistin yönetiminin, Gazze’ye mobil ev, çadır ve diğer barınma ekipmanlarını sokmaya çalıştığı ancak İsrail engeline takıldığı kaydedildi ve bu engellerin kaldırılması talep edildi. 

AA

