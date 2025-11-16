"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Beyoğlu'ndaki metro inşaatındaki kazada 1 işçi öldü

16 Kasım 2025, Pazar 13:33
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin öldüğünü bildirdi.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi üzerine göçük alanında kalan 2 işçinin ilk müdahale sonucu, diğer 3 işçinin de ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana geldiği, olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Olayda iki işçinin göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

İBB'nin açıklamasında, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise şantiye alanına gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve kurtarma çalışmalarını takip etti.

İl Sağlık Müdürü Güner'in açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin öldüğünü bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika, Rusya'yı kınadı: Ukrayna'daki saldırılar "savaş suçu"

    İRAM: İran'ın füze programı caydırıcılık kapasitesine dönüştü

    Beyoğlu'ndaki metro inşaatındaki kazada 1 işçi öldü

    Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel mühürlendi

    Meksika'da tansiyon yükseldi

    Uygulamalar hukuk devleti ilkesine zarar veriyor

    Tekstilde kriz derinleşti

    Gelir adaletsizliği barışa tehdit

    İsrail, İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı; bahane Yahudi bayramı!

    BİSAM: Açlık sınırı 27 bin, yoksulluk sınırı 93 bin TL

    Milli Takım, ilk iki sırayı garantiledi

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneyi daha vurdu: vurdu: 4 kişi öldü

    Arjantin'de sanayi bölgesinde bir dizi patlama oldu: 20 kişi yaralandı

    Gazze Belediyesi "Yeniden İnşa Edeceğiz" kampanyası başlattı

    Rusya, 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile Ukrayna'ya saldırdı

    Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü: Yaralanan işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    Manisa'da polis aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

    Zorunlu kış lastiği uygulaması ticariler için başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tekstilde kriz derinleşti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Toplum barışının anahtarı: Bediüzzaman’ın adalet ve hürriyet düsturu
    Genel

    İsrail, İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı; bahane Yahudi bayramı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meksika'da tansiyon yükseldi
    Genel

    Uygulamalar hukuk devleti ilkesine zarar veriyor
    Genel

    Gelir adaletsizliği barışa tehdit
    Genel

    BİSAM: Açlık sınırı 27 bin, yoksulluk sınırı 93 bin TL
    Genel

    Beyoğlu'ndaki metro inşaatındaki kazada 1 işçi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.