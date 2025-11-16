Beyoğlu'ndaki metro inşaatındaki kazada 1 işçi öldü

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin öldüğünü bildirdi.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi üzerine göçük alanında kalan 2 işçinin ilk müdahale sonucu, diğer 3 işçinin de ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana geldiği, olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Olayda iki işçinin göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

İBB'nin açıklamasında, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise şantiye alanına gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve kurtarma çalışmalarını takip etti.

İl Sağlık Müdürü Güner'in açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin öldüğünü bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.