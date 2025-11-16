"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Gelir adaletsizliği barışa tehdit

600 EKONOMİSTTEN G20 ÜLKELERİNE ÇAĞRI VAR: SERVET EŞİTSİZLİĞİNE ÇARE BULMAK İÇİN HEMEN ULUSLARARASI BİR 'KURUL' OLUŞTURULSUN

Dünyaca ünlü şarkıcıdan milyarderlere çağrı: Paranızı bağışlayın!
Eşitsizlik büyüyor

 

SERVET EŞİTSİZLİĞİYLE MÜCADELE EDİLSİN - İNSAN HAYATININ HER YÖNÜNE ZARAR VERİYOR

2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, eski ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve dünya genelinden 600’ü aşkın ekonomist ve uzman, G20 liderlerine kritik bir çağrıda bulundu. Ekonomistler, imzalarıyla G20 liderlerine gönderdikleri ortak mektupta, ekonomik eşitsizliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda demokratik ve sosyal istikrar açısından da küresel bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Daha eşit ve kapsayıcı bir dünya inşa edelim

Ekonomim’in haberine göre mektupta, yüksek ekonomik eşitsizlik seviyelerinin “ekonomilerden demokrasilere ve gezegenin hayatta kalmasına kadar insan yaşamının her yönü üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğu” belirtildi. Uzmanlar, küresel çapta çözülmesi gereken bu karmaşık problem için, iklim krizinde bilimsel konsensüs oluşturan IPCC’nin yapısını önerdi. Ekonomistler, mektubu “daha eşit ve kapsayıcı bir dünya inşa etmenin hayatî bir ilk adımı” olarak nitelendirerek, G20 liderlerinden bu bilimsel temelli Uluslararası Eşitsizlik Paneli’nin kurulmasını desteklemelerini talep etti.

“Siyasetin kutuplaşmasından endişe duyuyoruz”

“Aşırı servet yoğunlaşmasının demokratik olmayan güç birikimlerine dönüşmesinden, toplumlarımızdaki güvenin sarsılmasından ve siyasetin kutuplaşmasından derin kaygı duyuyoruz” denilen mektupta, “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim değişikliğine ilişkin tarafsız, bilim temelli ve objektif değerlendirmeler sunarak hayatî bir rol oynadığı gibi, yeni bir Uluslararası Eşitsizlik Paneli de eşitsizlik acil durumu için aynı işlevi görecektir. Bu bağımsız ve partizan olmayan uzman paneli, IPCC’nin yaptığı gibi, dünyanın dört bir yanından ekonomistlerin, bilim insanlarının ve diğer eşitsizlik uzmanlarının en güncel çalışmalarını bir araya getirecektir. Panel, politika yapıcılara eşitsizliğin boyutu, sebepleri ve sonuçları hakkında en doğru ve nesnel değerlendirmeleri sunacak ve olası çözüm yollarını ele alacaktır” ifadeleri kullanıldı.

IPCC MODELİ NEDİR?

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Birleşmiş Milletler tarafından kurulan, iklim değişikliği konusunda en güvenilir bilimsel bilgileri toplayıp değerlendiren küresel bir organdır. Kendisi araştırma yapmaz, ancak dünya çapındaki uzmanların çalışmalarını bir araya getirerek, siyasî etkiden bağımsız, tarafsız ve bilimsel raporlar hazırlar. Uluslararası Eşitsizlik Paneli için bu modelin istenmesinin sebebi, eşitsizlik konusuna da aynı bilimsel otorite ve güvenilirliği kazandırmaktır.

11,2 milyon kişi asgarî ücretle geçiniyor

Türkiye, asgarî ücretle çalışan kişi sayısında Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Ülkede yaklaşık 11,2 milyon kişi asgarî ücretle hayatını sürdürürken, bu sayı Eurostat verilerine göre neredeyse 20 AB ülkesinin toplam asgarî ücretli çalışan sayısından daha fazla.

