"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

AB silâhlanma harcamalarını arttırıyor

16 Kasım 2025, Pazar 17:10
Avrupa Birliği (AB), 2025 bütçesine göre daha düşük olması planlanan 2026 bütçesinde savunma ve sınır güvenliği harcamalarını artırma kararı aldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB’ye üye ülkelerin bütçe görüşmelerini yürüten müzakereciler, yaklaşık 190 milyar euro olacağını dile getirdikleri bütçede, güvenlik ve savunmaya, 2025 bütçesine göre yaklaşık 200 milyon euro daha fazla kaynak ayrılacağını ve bu kaleme yapılacak harcamanın 2,8 milyar euro olacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, “Göç ve Sınır Yönetimi” başlığı altındaki kalem için, 2026’da 5 milyar eurodan fazla bir kaynak ayrılması planlanıyor. Bu da, 2025’e göre yaklaşık 230 milyon euro artışa tekabül ediyor.

