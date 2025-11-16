Tekstilde kriz derinleşti

Türkiye’nin stratejik sektörlerinden tekstil ve hazır giyimde, 2025 yılında küçülme sürecine devam ettiğini söyleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, resmi verilerin krizi derinleştiğini gösterdiğini söyledi.
160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda
Yalnızca 2025 yılının ilk sekiz ayında 2.781 işyeri faaliyetini sonlandırdığını söyleyen Gürer, 8 ayda 58 bin 918 çalışan işini kaybettiğini bildirdi.
Gürer, “Sektördeki krizin boyutunu gösteren verilerden biri ise kapanan büyük ölçekli işletmelerin sayısıdır. Giyim eşyası imalatında 750–999 çalışanı olan 7 şirket kapılarını kapattı. Tekstil ürünleri imalatında 1000’in üzerinde çalışanı bulunan 2 büyük tesis,500–750 çalışan aralığındaki 6 işletme faaliyetlerine son verdi” dedi.
Mehmet Kara - Ankara