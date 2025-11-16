Sosyal medya demokrasi için tehdit mi?

Sosyal medyada nefret söylemi, sahte haberler ve yankı odaları bir risk oluşturuyor.
Dijital alanda yaşananlar, kamuoyunun şekillenmesi üzerinde büyük etkiye sahip. Medya ve anayasa hukuku uzmanı Dieter Dörr, DW ve Köln Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Büyük Teknoloji ve Dijital Demokrasi: Kamusal tartışma ne kadar düzenlenmeli?” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada “Demokrasi ciddî bir tehdit altında” uyarısında bulundu. DW Türkçe’nin haberine göre, örneğin Elon Musk’ın 2025’in Ocak ayında sahibi olduğu X platformunda, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı Alice Weidel ile yaptığı söyleşide açıkça taraf tutarak,”Çok net söylüyorum: Almanya’yı kurtarabilecek tek parti AfD’dir” sözleri Almanya’da tepkiyle karşılanmıştı. Bu sözler, güçlü bir sosyal medya platformunun Almanya’daki seçim kampanyasına doğrudan müdahalesi olarak değerlendirildi.
Haber Merkezi