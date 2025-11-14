İstanbul'daki zehirlenme hadisesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul-Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede vefat eden anne ve 2 çocuğunun yemek yedikleri midyeci, kokoreççi, lokumcu ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in ölmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği mühürlenen restorandaki midyeci, kokoreççi ve lokumcunun da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 11 Kasım sabahı konakladıkları otelden ayrılan ailenin 14.20 civarında Ortaköy'deki seyyar midye tezgahında midye yedikleri, 14.40 sıralarında yakın noktadaki G.M.T. isimli yiyecek işletmesine geçtikleri, anne ve kızının çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri, ailenin 15.17 civarında buradan çıktıkları, 18.30 sularında Fatih'teki H.S.B. isimli işletmeden lokum alıp akşam saatlerinde otele döndükleri belirlendi.

Ailenin 12 Kasım 11.16 sıralarında otelden çıktığı ve tedavi amaçlı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gittikleri, anne-babaya diyare ve gastroenterit tanısı konularak tedavi uygulandığı, çocuklara da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulantı ve istifradan dolayı ilaç tedavisinin yapıldığı, saat 15.40 sıralarında hastaneden ayrılarak kaldıkları otele dönen ailenin aynı gün başka çıkış yapmadıkları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 13 Kasım 02.20 sıralarında annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine otele ambulans geldiği, daha sonra ailenin hastaneye sevk edildiği belirlendi.

Otel odasındaki olay yeri inceleme çalışmalarında 2 kusmuk örneği ve bir miktar lokum incelenmek üzere alındı.

Şüpheliler, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındı

Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D'nin "tanık" olarak ifadeleri alındı.

Seyyar midye satıcısı Y.D'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T'nin de "taksirle yaralama" suçundan bir kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin olaya ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince, mağdur ailenin yemek yedikleri yerlerden alınan gıda numunelerinin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Konuyla ilgili tespit edilen diğer kişilerin de tanık olarak bilgilerinin alındığı kaydedildi.

Gözaltındaki 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakan Tunç: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileye ilişkin, "2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

Ailenin yemek yediği yerlerden numunelerin alındığını kaydeden Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir. Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

Otopsi işlemleri tamamlandı

Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği öğrenildi.

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken ölen anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu ve mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirlendi.

Yapılan otopsi sonucunda anne ve çocukların ölüm sebebi hakkında bir kanaate varılamadığı öğrenildi.

Otopside anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alındığı, örneklerin analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kanaat belirtileceği ifade edildi.

Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Öte yandan Adli Tıp Kurumuna gelen Böcek ailesinin yakınları, cenazeleri teslim aldı.

Afyonkarahisar'a götürülecek cenazelerin, yarın defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumunun bahçesinde bekleyen Çiğdem Böcek'in annesi ağıt yaktı.

Baba Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin bir haftalığına Türkiye'ye tatile geldiğini belirterek, hastaneye gezerek giren aile bireylerinin daha sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ölümlerin sebebinin araştırılmasını isteyen Çelik, "Bizim çocuklardan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu, bilmiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Özellikle de Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Biz, Isparta'dan buraya geldik. İki gündür ağlıyoruz, yollarda. Başkalarının da canı yanmasın hiç olmazsa." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.