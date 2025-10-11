ANLAŞMA, İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SOYKIRIMININ DERHAL DURDURULMASINI SAĞLAMALI VE İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAĞININ TAMAMINDA İŞGALE SON VERECEK ADIMLARI HAYATA GEÇİRMELİ.

İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!

ADİL VE İNSAN HAKLARINA SAYGILI OLMALI - YAŞANAN ACILARI SİLMEYE YETECEK Mİ?

Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes planının ilk aşamasının onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Callamard, “İşgal altındaki Gazze Şeridi’nde İsrail’in devam eden soykırımı kapsamında iki yıldır akıl almaz acılara, aralıksız bombardımana ve sistematik açlığa maruz kalan 2 milyondan fazla Filistinli ile Filistinli silahlı gruplar tarafından rehin tutulanlar ve İsrail’de keyfi olarak alıkonulanlar için son iki yıldaki korkunç olaylara nokta koyacak bir anlaşma acımasızca gecikti. Bu, yaşanan tüm acıları silmeye yetmeyecek. Birçok kişi şimdi bu anlaşmanın, yine kısa süreli bir nefes alma durumu olmadığını gösterecek gelişmeleri yakından izleyecek” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze’den çekilmeli

Saldırılara geçici olarak ara verilmesi veya ölçeğinin daraltılması ve az miktarda insanî yardımın Gazze’ye girişine izin verilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Callamard, çatışmaların tamamen durdurulması ve ablukannın toptan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Callamard, “İsrail, açlık çeken, defalarca toplu halde yerinden edilen ve imha politikasına hedef olan bir halkın hayatta kalabilmesi için işgal altındaki Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerine gıda, ilaç, yakıt ve yeniden inşa malzemeleri de dahil temel ihtiyaç ürünlerinin engelsiz akışına ve temel hizmetlerin tekrar sağlanmasına izin vermeli. İsrail ordusu Gazze’den çekilmeli ve Gazze Şeridi genelinde kritik altyapının yeninden inşası ve onarımı için acilen harekete geçilmelidir” dedi.

Gazze barış planı adaletin gerisinde

Kalıcı bir ateşkes anlaşmasının başarıya ulaşması için insan haklarına ve uluslararası hukuka saygının esas alması ve İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırımının derhal durdurulmasını ve işgal altındaki Filistin toprağının tamamındaki hukuksuz işgale son verecek ve apartheid sistemini ortadan kaldıracak somut adımları içermesi gerektiğini belirten Callamard, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Trump’ın Gazze barış planı’ olarak adlandırılan mevcut plan ne yazık ki bu hedeflerin gerisinde kalıyor. Plan, katliam suçlarına maruz kalanlar için adalet ve onarım veya failler için hesap verebilirlik talep etmekte yetersiz. Acı ve katliam döngüsünü durdurmak, İsrail’de ve işgal altındaki Filistin toprağında uzun yıllardır devam eden cezasızlığa son vermeyi gerektirir” dedi.

Ankara - Anka

Binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı

Gazze Şeridi’nde ateşkesin devreye girmesiyle beraber binlerce Filistinli Gazze Şeridi’nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı. Filistinliler dönüş yolunda Gazze’nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi’ni kullanıyor.

İstanbul - aa

Hamas’tan farklı açıklamalar

Hamas’tan Gazze’deki son gelişmelere ilişkin farklı tonlarda açıklamalar geldi. Örgütün Gazze’deki lideri Halil el-Hayya, savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkes sürecinin başladığını duyururken, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan ise silahsızlanma konusunda net bir tutum sergiledi.

El-Hayya, “Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını da içeriyor. ABD ve ara buluculardan savaşın sona erdiğine dair garanti aldık. İsrail’de tutuklu tüm kadın ve çocuklar serbest kalacak” ifadelerini kullandı. Ancak Hamdan, farklı bir mesaj vererek, “Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez. Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var” dedi. Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım ise, İsrail’in her zaman olduğu gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını” söyledi.

Haber Merkezi

İsrail provokasyon yapabilir

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına değinerek, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini temin edecek altyapının oluşturulması gerektiğini belirtti. Kaya, rehine takası sağlandıktan sonra İsrail’in bir provokasyonla veya herhangi bir gerekçeyle tekrar saldırılarına başlayabileceğini ifade ederek, bu konuda tüm ülkelerin uyanık olması gerektiğini söyledi.

TBMM - aa

Fidan: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa’nın ev sahipliğinde Paris’te düzenlenen Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı’nın uygulanmasına ilişkin toplantıya katıldı.

Bakan Fidan, planın ilk aşamasının büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Anlaşmanın ilk aşamasının 4 ana hedefi var. Türkiye sahada ateşkesi takip edecek. İsrail’in savaşı tekrar dayatma gibi bir durumu olabilir, buna karşı uluslararası toplum şu anda teyakkuzda” diye konuştu. Gazze’de Türkiye’nin Görev Gücü içinde yer almasıyla ilgili olarak Fidan, “Türkiye ve Katar’dan oluşan bir ekip yer alacak. Her iki taraf, Filistin ve İsrail tarafıyla konuları görüşecek. Anlaşmanın ilgili maddelerinin uygulamasında kendine düşen görevleri yapacak” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

“Gazze’den kimse zorla çıkarılmayacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Gazze’de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini belirtti.

Gazze’nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya Trump, “Hayır, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan” cevabını verdi.

Washington - aa

Bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas ve İsrail heyetlerinin “Gazze Planı”nın ilk aşamasında anlaşmasının ardından açıklama yaptı.

Filistin Devleti’nin Twitter (X) resmî hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Abbas, anlaşmayı “memnuniyetle karşıladı”, 1967 sınırları bağlamında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için yeniden çağrı yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başkan Abbas, Gazze Şeridi üzerindeki egemenliğin Filistin Devleti’ne ait olduğunu ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki bağlantının, tek bir sistem ve hukuk çerçevesinde, Arap ve uluslararası destekle, Filistin yasaları ve hükümet kurumları, birleşik bir Filistin idari komitesi ve Filistin güvenlik güçleri aracılığıyla sağlanması gerektiğini yineledi.”

Haber Merkezi

Ateşkesin ihlâlinde askerî müdahale mümkün mü?

Ortadoğu’da kalıcı ve adil bir barış umudu yeşerirken, Türkiye, Katar ve ABD gibi bölgesel ve küresel güçlerin Filistin-İsrail anlaşmasında üstlenmeye hazırlandığı garantörlük rolü, mazlum Filistin halkının geleceği açısından hayatî bir güvence olarak görülüyor. Özellikle güç dengesizliğinin hâkim olduğu bu coğrafyada, garantörlük mekanizması, İsrail’in olası ihlallerine karşı Filistin’e hukukî bir koruma kalkanı sağlamayı hedefliyor. Garantör devlet, uluslararası anlaşma ile belirlenen şartlara uygun davranır ve esas olarak şu yetkilere sahip olur: 1.Denetleme ve Caydırıcılık. 2.Müdahale Yükümlülüğü: Anlaşmanın ihlâl edilmesi durumunda, garantör devlete, garanti ettiği düzeni yeniden tesis etmek için diplomatik, ekonomik ve anlaşma metninde açıkça belirtilmişse askerî yollar dahil, her türlü aracı kullanma hakkı ve yükümlülüğü doğar. 3.Hukukî Dengeleyici.

Haber Merkezi

Bu barış anlaşması değil sadece bir ateşkes

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail ile Hamas’ın da kabul ettiği ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük barış anlaşması olarak duyurduğu Gazze Planı’na ihtiyatlı yaklaşılmasını gerektiğini belirterek, “Unutmayalım ki bu barış anlaşması değil sadece bir ateşkes. Trump’ın derdi de Nobel Barış Ödülü’nü almaktı” dedi.

İsrail'in önünde hiçbir engel yok

“Bunun bir gerçek barış anlaşmasına dönmesinin daha çok merhaleler var” diyen Babacan, “Takvim şu anda hızlı işledi. Bundan sonraki merhalelerle ilgili takvim bu kadar hızlı işlemeyebilir. Çünkü maalesef hele hele bu karşılıklı rehineler, tutuklular, hükümlüler de iade edildikten sonra İsrail’in Gazze’ye tekrar saldırıya başlamasının önünde şu anda hiçbir engel yok biliyor musunuz? Hiçbir engel yok. Yani sadece sözler var, laflar var. Uluslararası garanti mekanizmaları yok. Yani üç gün sonra İsrail tekrar Gazze’ye vurmaya başlasa kim ne yapabilecek?” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

