Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Evde, yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi yaralandı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. AA

