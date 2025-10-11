Türkiye, Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.

8. dakikada milli takımımız gole çok yaklaştı. Oğuz, sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Orkun'un sağ çaprazdan ayak içiyle şutunda üst direğe çarpan top ardından auta gitti. 11. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz Arda Güler'in golüyle öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahasına giren Arda Güler, plase vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. 13. dakikada Bulgaristan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Despodov'un penaltı noktası önüne yaptığı ortaya Krilov'un gelişine vuruşunda Zeki Çelik'e de çarpan top filelere gitti: 1-1. 48. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkerim'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 49. dakikada milli takımımız öne geçti. Hakan'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun topa Kenan Yıldız ile birlikte hareketlenen Popov'un ters vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2. 51. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz farkı 2'ye çıkardı. Arda Güler'in pasını ceza sahasında iyi kontrol eden Kenan, açısını düzeltip vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. 56. dakikada milli takım 4. golünü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanata iyi pasını kontrol eden Kenan rakibini geçip ceza sahasına girdi, ayak içiyle köşeyi gördü ve topu ağlara yolladı: 1-4. 65. dakikada Türkiye 5. golünü attı. Arda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Zeki Çelik topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-5. 90+3. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın ceza sahasına girdi, altı pas içindeki İrfan'a pasını gönderdi, İrfan kayarak topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-6. Karşılaşmayı Türkiye 6-1 kazandı. AA

